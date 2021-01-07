Yükseköğrenim öğrencilerinin Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Kredi ödemeleri 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin hesaplarına yatmaya başladı.
Bakanlık açıklamasında "Burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta bin 100 liradan bin 300 liraya çıkarıldı.
Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ocak, '2' olanlar 7 Ocak, '4' olanlar 8 Ocak, '6' olanlar 9 Ocak, '8' olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek" denildi.