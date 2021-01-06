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    • 06.01.2021 23:51
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    6-12 Ocak 2021 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte ŞOK'ta yeni yılın indirim fırsatları

    6-12 Ocak 2021 aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı alışveriş yapacaklar tarafından araştırılıyor. Pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Solo 32'li Tuvalet Kağıdı, Addison Ekran Temizleyici Sprey, Mintax 100'lü Hepsi Bir Arada Tablet ve Asonic 20.000 mAh Powerbank ön plandaki yerini aldı. İşte ŞOK'ta yeni yılın indirim fırsatları

    ŞOK 6-12 Ocak 2021 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

    ŞOK 6-12 Ocak 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün satışa çıktı. ŞOK'un bu haftaki aktüel kataloğunda Asonic 20.000 mAh Powerbank, Asonic Karaoke Mikrofon, Addison Ekran Temizleyici Sprey, Solo 32'li Tuvalet Kağıdı, Mintax 100'lü Hepsi Bir Arada Tablet, Doğadan Gizli Bahçe Hediyeli Küp Şeker merak edilen ürünler arasında yer almaktadır. İşte ŞOK 6-12 Ocak 2021 aktüel kataloğu fiyat listesi...

    ŞOK 6-12 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Pantene Şampuan Çeşitleri

    Solo 32'li Tuvalet Kağıdı

    Paşabahçe Oval Hasır Tabak

    Alpella Çikolatalı Süt

    President Krem Peynir

    Kumsal Silikon Kapaklı Derin Tencere

    Titiz Narenciye Sıkacağı

    Asonic 20.000 mAh Powerbank

    Bingo Oxyjen Toz Deterjan

    Gokidy Blok Seti

    Yer Sofrası
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    Haberler Ekonomi ŞOK 6-12 Ocak 2021 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte ŞOK'ta yeni yılın indirim fırsatları