Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yabancı bankalar ‘TL al’ tavsiyesi veriyor! Dolar 6.50 TL olacak

    Başkan ’ın reform açıklamaları sonrası yabancıların TL varlıklara ilgisi artarken; 2 dev yabancı bankadan ilginç raporlar geldi. Bankalar doların 6.50’ye düşeceğini öngördü.

    Dolar 6.50 TL olacak

    Türkiye ilgili ekonomik rapor yayımlayan ve yatırımcılarına tavsiyelerde bulunan İngiliz HSBC dolar kuruyla ilgili yıl sonu için 7.10 lira tahmininde bulundu. Banka, dolar/ TL'de 7.10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı. tam bir normalleşme durumunda ise dolar kurunun 6.50 seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti. Banka TL'nin daha da prim yapması için alan bulunduğuna dikkat çekti. Benzer bir rapor da li banka 'ten geldi. UBS, dolar kurunun 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7 lira seviyesine kadar çekilebileceğini öngördü. Banka, bu yıl liranın daha iyi bir performans göstermesini bekliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Yabancı bankalar ‘TL al’ tavsiyesi veriyor! Dolar 6.50 TL olacak