Yabancı bankalar ‘TL al’ tavsiyesi veriyor! Dolar 6.50 TL olacak

Türkiye ilgili ekonomik rapor yayımlayan ve yatırımcılarına tavsiyelerde bulunan İngiliz HSBC dolar kuruyla ilgili yıl sonu için 7.10 lira tahmininde bulundu. Banka, dolar/ TL'de 7.10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı. HSBC tam bir normalleşme durumunda ise dolar kurunun 6.50 seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti. Banka TL'nin daha da prim yapması için alan bulunduğuna dikkat çekti. Benzer bir rapor da İsviçreli banka UBS'ten geldi. UBS, dolar kurunun 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7 lira seviyesine kadar çekilebileceğini öngördü. Banka, bu yıl liranın daha iyi bir performans göstermesini bekliyor.