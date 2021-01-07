"Birkaç yıl çalışır ayrılırım" düşüncesiyle İş Bankası'na girdiğini söyleyen Bali, "Burası benim için bir aile oldu. Çeşitli pozisyonlarda çalıştım. Geriden genç, donanımlı ve dinamik bir ekip geliyor. Varsa tecrübeniz, birikiminiz başka şekilde de sunun onlara... Ama önlerini ve yollarını açın" dedi.