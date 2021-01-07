Akademisyen olmayı planlarken, gördüğü bir iş ilanıyla İş Bankası'na 35 yıl önce müfettiş yardımcısı olarak adım atan Adnan Bali, 10 yıldır yürüttüğü Genel Müdürlük görevini Mart ayının sonunda bırakacağını açıkladı.
"Birkaç yıl çalışır ayrılırım" düşüncesiyle İş Bankası'na girdiğini söyleyen Bali, "Burası benim için bir aile oldu. Çeşitli pozisyonlarda çalıştım. Geriden genç, donanımlı ve dinamik bir ekip geliyor. Varsa tecrübeniz, birikiminiz başka şekilde de sunun onlara... Ama önlerini ve yollarını açın" dedi.
Prensiplerle yönetilen bir kurum olarak hiçbir şeyin kişilere, keyfi kararlara bağlı olmadığını belirten Bali, İş Bankası'nda dahili olarak icrai görevde çalışmanın üst sınırı bulunduğunu, 35 yıl kuralı olduğunu kaydetti.
Bali, yerine Genel Müdürlük koltuğuna oturacak kişinin kim olacağı konusunda ise "Genel Müdür Yardımcımız sevgili Hakan Aran'ın bu görev için çok uygun ve layıkıyla bu görevi yapabilecek bir arkadaşım olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
'SİYASETİ HİÇ DÜŞÜNMÜYORUM'
Kişilerin geçici, İş Bankası'nın ise kalıcı olduğunu vurgulayan Bali, "En önemli şey arkasında bir pürüz bırakmamak ve iyi anılmaktır" dedi.
Hiçbir zaman siyaseti düşünmediğini ve düşünmeyeceğini söyleyen Bali, sıkıntılı süreçlerde banka olarak tarihi sorumluluklar aldıklarını, hep ülkeye sahip çıkacak tavır benimsediklerini ve her zaman da öyle yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
DİJİTAL HAMLEDE ETKİLİ İSİM
1968 Antakya doğumlu olan Hakan Aran, 1990'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aran, 1990 yılında İş Bankası'nda yazılım uzmanı olarak göreve başladı. 2005'te yazılım geliştirme bölüm müdürü olan Hakan Aran, 2008'de genel müdür yardımcılığı görevine atandı.