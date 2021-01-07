Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) bünyesinde faaliyet gösteren 'Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi' son 3 yılda geliştirdiği 14 proje ile KOBİ'ler ve girişimcilerin iş geliştirme süreçlerine destek oldu. Projeler ile TÜBİTAK, KOSGEB ve AB fonlarından yaklaşık 2.5 milyon liralık finansman desteğinin KOBİ'ler ve girişimcilere aktarılması sağlandı. Kalyon Garaj son olarak yürüttüğü 'Yeni Ürün Geliştirmek için Altyapının Geliştirilmesi ve Mentor Köprüsünün Kurulması' projesiyle AB'den 250 bin euroya kadar fon almaya hak kazandı.

Uygulama süresi 18 ay olan projenin sözleşmesi ise bu ay imzalanacak. AB'nin ENHANCER programı kapsamında Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nin koordine ettiği hibe programı ile Kalyon Garaj'ın var olan altyapı ve ekipman düzeyi daha da zenginleştirilecek.

7 PROTOTİP ÜRETİLECEK

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, projede yer alan pilot çalışmada 10 girişimci/KOBİ için yeni ürün fizibilitesinin yapılacağını, ayrıca 7 yeni ürün prototipinin üretilmesi desteğinin verileceğini belirterek, "Proje ile Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi'nin kapasitesi geliştirilecek ve ardından reel sektör ile sürdürülebilir işbirliği mekanizması kurulacak" dedi.