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    son projesi ile ’den 250 bin euroya kadar hibe almaya hak kazandı

    (HKÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ‘’ son 3 yılda geliştirdiği 14 proje ile KOBİ’ler ve girişimcilerin iş geliştirme süreçlerine destek oldu. Projeler ile , KOSGEB ve fonlarından yaklaşık 2.5 milyon liralık finansman desteğinin KOBİ’ler ve girişimcilere aktarılması sağlandı.

    Girişimciyi destekleyecek

    (HKÜ) bünyesinde faaliyet gösteren '' son 3 yılda geliştirdiği 14 proje ile KOBİ'ler ve girişimcilerin iş geliştirme süreçlerine destek oldu. Projeler ile , KOSGEB ve fonlarından yaklaşık 2.5 milyon liralık finansman desteğinin KOBİ'ler ve girişimcilere aktarılması sağlandı. son olarak yürüttüğü 'Yeni Ürün Geliştirmek için Altyapının Geliştirilmesi ve Mentor Köprüsünün Kurulması' projesiyle AB'den 250 bin euroya kadar fon almaya hak kazandı.

    Uygulama süresi 18 ay olan projenin sözleşmesi ise bu ay imzalanacak. AB'nin ENHANCER programı kapsamında Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nin koordine ettiği hibe programı ile Kalyon Garaj'ın var olan altyapı ve ekipman düzeyi daha da zenginleştirilecek.

    7 PROTOTİP ÜRETİLECEK
    HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, projede yer alan pilot çalışmada 10 girişimci/KOBİ için yeni ürün fizibilitesinin yapılacağını, ayrıca 7 yeni ürün prototipinin üretilmesi desteğinin verileceğini belirterek, "Proje ile Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi'nin kapasitesi geliştirilecek ve ardından reel sektör ile sürdürülebilir işbirliği mekanizması kurulacak" dedi.

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    Haberler Ekonomi Hasan Kalyoncu Üniversitesi son projesi ile AB’den 250 bin euroya kadar hibe almaya hak kazandı