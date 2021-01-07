



Daha önce 2003 yılında Lacoste'un Avrupa'daki genel üretiminin Türkiye'ye kaydırılması planlanmıştı. Ancak son anda Fransız firma bundan vazgeçmişti. Eren Holding'in bu nedenle Çorlu'da aldığı 140 dönümlük arazide ayakkabı fabrikası için plan yaptığı belirtiliyor. Fabrikanın binlerce çift Lacoste markalı ayakkabı üreteceği öğrenildi. Bu üretim için Fransız ortaklarla görüşmeler halen sürüyor. Yıl sonuna kadar üretimin başlaması planlanıyor.