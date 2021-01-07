ABD'de Georgia eyaletinde ikinci tur seçimlerini Demokratlar kazandı. Maviler bu sonuçla Senato'da 50'ye 50 dengeyi sağladı. ABD anayasasına göre bu durumda eşitliği bozacak oy ABD Başkan Yardımcısında olacak.
ABD'de Kongre Demokrat aday Joe Biden'ın Başkanlığı onayladı. Hem Beyaz Saray hem de Senato'da mavilerin kontrolü ele geçirmiş olması piyasalarda sıklıkla dile getirilen 'Mavi Dalga' senaryolarını gündeme getirdi.
PİYASALAR İÇİN MAVİ DALGA SENARYOSU NEDİR?
20 Ocak'ta Beyaz Saray'da Başkanlık koltuğuna oturacak Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda vergi indirimlerinde zenginlere ve şirketlere daha fazla fayda sağlandığı gerekçisiyle Donald Trump'ın uyguladığı vergi indirimlerini tersine çevirmeyi amaçlıyor.
Biden, düşük gelirli çalışanlara yönelik vergi indirimlerini genişletmeyi planlarken, şirketlere daha yüksek vergi getirmeyi taahhüt etti. Biden ayrıca Çin'e karşı olan ticaret savaşının ABD'li tüketicilere zarar verdiğini savunarak, Çin'e karşı tutumun daha yumuşak seyredeceği sinyalini verdi.
Mavi Dalga senaryosunda büyümeyi destekleyecek ve risk iştahını artıracak daha fazla mali teşvik paketi gündemde yer alıyor.
"MAVİ DALGA İLE TÜRKİYE PİYASASINA YABANCI İLGİSİ ARTABİLİR"
Demokratların, Cumhuriyetçilere göre daha fazla teşvik paketi vaad etmesi ve şirketlere yüksek vergi durumu, piyasalarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde Mavi Dalga rüzgarının esmesine neden olabileceğini ifade edildi.
Kurumlara artan vergiler ABD dışına fon çıkışına neden olacağı ifade edilirken, emsallerine göre ucuz olan Türkiye piyasasına yabancı ilgisinin 2021 yılında artmasının muhtemel olduğu ifade edildi.
MAVİ DALGA İLE DOLAR ZAYIF GÖRÜNTÜSÜNÜ SÜRDÜREBİLİR
Özellikle yabancı ekonomistler fonların ABD dışına çıkması, mali teşvik paketlerinin likiditeyi artırmasıyla risk iştahının piyasalarda körüklenecek olması nedeniyle dolar endeksinde zayıflığa neden olabileceğini vurguladı.
Dolar endeksi dönemde 90'ın altında seyrederek 2.5 yılın en düşük seviyesinde hareketini sürdürüyor.
BORSA İSTANBUL YERLİ YATIRIMCI İLE REKORA GİTTİ
Borsa İstanbul 2020 yılında yabancı çıkışına rağmen yerli yatırımcı ile rekora koştu. BIST 100 endeksi 1519 puan ile tüm zamanların rekorunu kırarken, yerli yatırımcı sayısı 2 milyon sınırına dayandı.
Borsa İstanbul'un en büyük özelliği, emsallerinden ucuz olması olarak öne çıkıyor Ekonomide yeni dönem adımları ve söylemlerinin piyasalarda realize olmaya başlamasıyla TL varlıklarının cazibesinin artması durumunun öne çıkması beklenirken, koronavirüs belirsizliğinin dağılmasıyla dünyada artan bol likiditenin 'Mavi Dalga' ile birlikte gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere geleceği düşünülüyor.
ZAMAN ZAMAN KAR SATIŞLARI GELEBİLİR
Borsa İstanbul'un son dönemde rekor üstüne rekor kırması sonrası teknik olarak aşırı alım bölgesinde olunduğunu belirten uzmanlar, sürdürülebilir sağlıklı yükseliş için zaman zaman kar satışları görülebileceğine dikkat çekerek, önemli olanın piyasalardaki hikayenin olduğunu belirtti.
BIST 100 ENDEKSİ DOLAR BAZINDA TARİHİ DİP SEVİYELERİNE YAKIN
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dolar bazında incelendiğinde 200-205 puanda yer alıyor. Bu seviyeler endeksin dolar bazında oldukça ucuz olduğunu gösteriyor. BIST 100 en son bu seviyeleri yaklaşık 11 yıl önce 2008 küresel ekonomik krizinin hemen ardından görmüştü. Bu tarihten itibaren ivmelenen endeks, dolar bazında 2010 yılının son aylarında 500 puana kadar yükseldi.
Borsa İstanbul'un emsallerine göre ucuz görünmesi fon akımının en çok fayda sağlayacağı ülkelerden birisi olması yönünde avantajını gösteriyor.
'GEREKİRSE DAHA FAZLA SIKILAŞTIRMAYA GİDERİZ' AÇIKLAMASI DOLARI BASKILIYOR
Ekonomide yeni dönemle beraber Merkez Bankası'nın attığı adımların yanı sıra 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekti. Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bu durum dolar kurunda ani yükselişleri frenleyen ve istikrarlı bir görüntü çizmesini sağlayabilecek yegane etmen olarak dikkat çekti. Bu durum Mavi Dalga senaryosu ile küresel düzeyde zayıf kalacak dolarla birleşince TL varlıklarının cazibesini artıracak unsur olarak göze çarpıyor.
YABANCI BANKALAR DOLAR/TL TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ
Yabancı bankalar yayınladıkları raporlarda dolar/TL'deki zayıf seyrin sürebileceğine dikkat çekti. HSBC, yıl sonu dolar/TL tahmini 7.10 olarak açıklarken, tam bir normalleşmenin kuru 6.50 seviyesine kadar çekebileceği tahmin etti. İsviçreli banka UBS ise 2021'in ilk çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 7 liralara kadar gevşeyebileceğini savunurken, Credit Suisse ise kurda kısa vadeli hedefi 7 lira olarak revize etti.