



BIST 100 ENDEKSİ DOLAR BAZINDA TARİHİ DİP SEVİYELERİNE YAKIN

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dolar bazında incelendiğinde 200-205 puanda yer alıyor. Bu seviyeler endeksin dolar bazında oldukça ucuz olduğunu gösteriyor. BIST 100 en son bu seviyeleri yaklaşık 11 yıl önce 2008 küresel ekonomik krizinin hemen ardından görmüştü. Bu tarihten itibaren ivmelenen endeks, dolar bazında 2010 yılının son aylarında 500 puana kadar yükseldi.

Borsa İstanbul'un emsallerine göre ucuz görünmesi fon akımının en çok fayda sağlayacağı ülkelerden birisi olması yönünde avantajını gösteriyor.