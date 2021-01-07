Vatandaşlar haftanın dördüncü işlem gününde dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3050 liradan, avro 9,0000 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3450 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0380 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
STERLİN
ALIŞ(TL) 9,9940
SATIŞ(TL) 10,0023
ALTININ KİLOGRAMI 452 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 452 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 445 bin lirayı, en yüksek ise 456 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 452 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 951 milyon 625 bin 64,27 lira, işlem miktarı ise 2.119,60 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 232 bin 533,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI, İSPANYA HARİÇ YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 artışla 408 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 artışla 6.887 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak 13.970 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 yükselişle 5.660 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 8.338 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 artarak 22.786 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,2310 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'nin Georgia eyaletinde seçimin sonuçlanması ile mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.
Bugünün veri takviminde Avro Bölgesi'nde aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi, ABD'de, haftalık işsizlik başvuruları, kasım ayı dış ticaret dengesi ve aralık ayı ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve alınan tedbirlerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.
ABD'nin Georgia eyaletinde seçimin sonuçlanması ile mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentiler yükselirken, bu durum pay piyasalarını destekledi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 artarak 27.490 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 103,4 seviyelerine yükseldi.
ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine yatırım yasağı getirebileceği ve New York Borsası'nın Çinli 3 telekom şirketini borsadan çıkarma işlemine devam edeceği haberleri ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi oldukça dalgalı bir günü geride bıraksa da kapanışta yüzde 0,7 artarak 3.576 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 yükselişle 48.345 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 27.640 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 primle günü 3.032 puandan tamamladı.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN DÜŞTÜ
Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntılarında anlaşmalarının ardından yükseldiği pandemi döneminin zirvesinde tutunuyor.
Pandeminin başlangıcı Mart'tan bu yana ilk kez 54 sınırını aşan Brent petrolün varil fiyatı 54.75 dolara çıkarken, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da 51.13 dolara kadar yükseldi.
Küresel düzeydeki yeni kısıtlama önlemleriyle artan güvenli liman alımlarının desteğinde 1,945 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı ise, doların küresel düzeyde önemli ölçüde gerilemesine karşın, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle 1,920 dolara çekildi.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 1 Ocak'ta biten haftada 8.0 milyon varil düşüşle 485.5 milyon varile geriledi. Aynı haftada ABD'deki toplam petrol stokları da 2.4 milyon varil düştü.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 1 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 660,000 bin varil geriledi. API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 5 milyon 470 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 7 milyon 140,000 varil yükseldi.
OPEC+ toplantısında alınan karara göre, Rusya Şubat ve Mart aylarında petrol üretimini günde ortalama 65,000 varil, Kazakistan da aynı aylarda petrol üretimini günde ortalama 10,000 varil artıracak. Buna karşılık, Suudi Arabistan, aynı aylarda gönüllü olarak, üretimi günde ortalama 1.0 milyon varil azaltacak.
OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Nisan ayından itibaren uygulanacak petrol üretim ayarlamaları aylık olarak yapılacak toplantılarda kararlaştırılacak.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 1.11 artışla 54.75 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.11 artışla 51.12 dolar,
- altın yüzde 0.11 artışla 1,920.51 dolar,
- gümüş yüzde 0.67 düşüşle 27.08 dolar,
- bakır yüzde 0.28 artışla 8,073.00 dolar,
- platin yüzde 0.13 artışla 1,103.67 dolar,
- paladyum yüzde 0.08 düşüşle 2,445.79 dolar düzeyindeydi.