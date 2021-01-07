Vatandaşlar haftanın dördüncü işlem gününde dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3050 liradan, avro 9,0000 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3450 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0380 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

STERLİN

ALIŞ(TL) 9,9940

SATIŞ(TL) 10,0023