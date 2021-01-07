Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemesinin ne zaman başlayacağı vatandaşların merak konusu oldu. 2021 nakdi ücret desteği ne kadar sorusuna da yanıt aranıyor. Binlerce kişinin faydalandığı nakdi ücret desteğinin süresi 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi vermişti. Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak sorusunun cevabı haberimizde...

2 AY UZATILDI

Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, nakdi ücret desteğini, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak tarihinden itibaren olmak üzere 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.