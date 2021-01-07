Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemesinin ne zaman başlayacağı vatandaşların merak konusu oldu. 2021 nakdi ücret desteği ne kadar sorusuna da yanıt aranıyor. Binlerce kişinin faydalandığı nakdi ücret desteğinin süresi 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi vermişti. Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak sorusunun cevabı haberimizde...
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Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, nakdi ücret desteğini, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak tarihinden itibaren olmak üzere 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak tarihinde yapılacak" dedi.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayına ilişkin destek ödemeleri 8 Ocak 2021 tarihinde yani yarın yatırılacak.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
İşverence ücretsiz izne çıkartılan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği sağlanıyor. Bu tutar günlük asgari ücretin yüzde 40'ına karşılık geliyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?
Yukarıda belirttiğimiz gibi şartları sağlayan kişilere ücretsiz izin günleri için günlük olarak hesaplanan Nakdi Ücret Desteği veriliyordu. Bu kişilere verilen 39,24 liralık ücretten damga vergisi düşüldükten sonra ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar Nakdi Ücret Desteği verilir.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ÖDENECEK?
Nakdi Ücret Desteği başvurusu yapanlar, Nakdi Ücret Desteği nasıl ve nereden alınır merak ediyor. Nakdi Ücret Desteği bir ay içinde en fazla 30 gün olmak üzere veriliyor. Nakdi Ücret Desteği hak eden kişinin SGK ekranında belirtilen IBAN numarasına parası yatırılıyor. Eğer IBAN hesabı olmayan kişiler varsa bu kişiler Nakdi Ücret Desteği'ni PTT havalesi gibi farklı yollardan alabiliyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN KESİLİR?
Nakdi Ücret Desteği ne zaman kesilir araştıranlar, farklı bir iş yerine başladıklarında ya da aynı dönemde başka bir yerde çalıştıklarında Nakdi Ücret Desteği'nin kesileceğini belirtelim. Ya da kişi SGK'da yaşlılık aylığı alıyorsa Nakdi Ücret Desteği kesilir.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALANLARIN GSS PRİMLERİ ÖDENİR Mİ?
Nakdi Ücret Desteği alanların GSS primleri ödenir mi? 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510/ 60-1 (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişilere ait genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK'ya ödenecektir.