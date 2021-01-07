Hububat ve bakliyatta rekor! 7,3 milyar dolar

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da 6,8 milyar dolar olan ihracat rakamında salgının getirdiği tüm sıkıntılara ve ekonomik faaliyetlerin küresel anlamda durma noktasına gelmesine rağmen yüzde 7,35'lik artış yakaladıklarını, bunun önemli bir başarı olduğunu vurguladı.