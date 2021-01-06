İşBankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısında mart ayında görevini bırakacağını açıkladı.
GENEL KURUL TARİHİ İTİBARIYLA BIRAKACAĞIM
Bali, "1 Nisan 2011 tarihinden bu yana büyük bir gururla sürdürdüğüm genel müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan genel kurul tarihi itibarıyla bırakacağım." dedi.
Adnan Bali'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Mart ayında yapılacak genel kurul toplantısının ardından görevimi bırakıyorum. Genel Kurul irade gösterirse yönetim kurulunda görev yapacağım. Neden bu kararı aldım? Biz kurallarla yönetilen bir bankayız. 1 Aralık 1986'da müfettiş olarak bankaya girdim, 34 yılı geçtim, dolayısıyla 35 yıl kuralı işliyor. sürpriz bir konu değil. Böyle bir kural olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum. 15 yıl üst düzey yöneticilik biraz da fazladır. Genç neslin önlerini açmak gerek."
ADNAN BALİ KİMDİR?
Adnan Bali 1962 yılında İslahiye, Gaziantep'te doğdu. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulundu.
Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yaptı ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atandı. Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır.Bali, yaklaşık 10 yıldır İŞ Bankası'nda görev yapıyordu.
YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU
Bali'nin yerine geçecek kişi ise banka genel müdür yardımcılarından Hakan Aran oldu.
Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır.
HAKAN ARAN KİMDİR?
Adnan Bali'nin ardından koltuğa geçmesine kesin gözüyle bakılan Hakan Aran, 1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başladı. Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü oldu. Aran 2008'de ise Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
Operasyonlardan, Dijital Bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Banka'nın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya YK Başkanlığı, Anadolu Sigorta YK Başkan Vekilliği, Türk Telekom YK üyeliği görevlerinde bulundu.
SoftTech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin YK Başkanı, Munzam Sandık Vakfı YK üyesi ve İş Bankası'nda teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.