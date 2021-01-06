İşBankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısında mart ayında görevini bırakacağını açıkladı.

GENEL KURUL TARİHİ İTİBARIYLA BIRAKACAĞIM

Bali, "1 Nisan 2011 tarihinden bu yana büyük bir gururla sürdürdüğüm genel müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan genel kurul tarihi itibarıyla bırakacağım." dedi.

Adnan Bali'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Mart ayında yapılacak genel kurul toplantısının ardından görevimi bırakıyorum. Genel Kurul irade gösterirse yönetim kurulunda görev yapacağım. Neden bu kararı aldım? Biz kurallarla yönetilen bir bankayız. 1 Aralık 1986'da müfettiş olarak bankaya girdim, 34 yılı geçtim, dolayısıyla 35 yıl kuralı işliyor. sürpriz bir konu değil. Böyle bir kural olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum. 15 yıl üst düzey yöneticilik biraz da fazladır. Genç neslin önlerini açmak gerek."



ADNAN BALİ KİMDİR?

Adnan Bali 1962 yılında İslahiye, Gaziantep'te doğdu. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulundu.