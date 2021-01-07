Emekli intibak zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler milyonların gündemindeki yerini koruyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. İntibak konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir çalışması olduğu bilinmektedir. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade edilmekte. Peki, SSK Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilen gelişmeler takvim.com.tr'de...

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMINDA SON DURUM

Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri kurum kaynaklı farkın giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ise 355 liraya varan zam yolu açılmasını istiyor. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin gözü intibakta.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.