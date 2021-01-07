Geri ödemesiz en az 9.299 en fazla 39.857 TL para veriliyor! E-devlet'ten anında kontrol edebilirsiniz!

Sosyal devlet olmanın gereği olarak yardımlar her zaman vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Bu anlamda doğum parası ödeneği yapılan her doğumun ardından bir defaya mahsus olmak üzere alınabilir. Dünyaya gelen birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için alınan destek ödemeleri ise farklı tutardadır. Doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçiyor. Doğum parası için yapılan başvurunun ardından bu tutarın ne kadar süre sonra yatacağı da merak edilen konulardandır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvurudan yaklaşık iki ay sonra ödemeler yapılır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de