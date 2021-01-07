Geri ödemesiz en az 9.299 en fazla 39.857 TL para veriliyor! E-devlet'ten anında kontrol edebilirsiniz!

Sosyal devlet olmanın gereği olarak yardımlar her zaman vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Bu anlamda doğum parası ödeneği yapılan her doğumun ardından bir defaya mahsus olmak üzere alınabilir. Dünyaya gelen birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için alınan destek ödemeleri ise farklı tutardadır. Doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçiyor. Doğum parası için yapılan başvurunun ardından bu tutarın ne kadar süre sonra yatacağı da merak edilen konulardandır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvurudan yaklaşık iki ay sonra ödemeler yapılır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
MAAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR
Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin
EMZİRME PARASI
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere verilir.
ÇOĞUL GEBELİKTE 30'AR GÜN EKLENİYOR
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.
(BU GÖRSEL POSTA GAZETESİN'DEN ALINMIŞTIR)
SÜT PARASI İÇİN 5 YIL
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor.
İSTEYENE YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.
ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI DESTEĞİ
Destek alacak annelere, her ay 200 euro ödenecek. Engelli çocuğu bulunan annelere ise her ay 250 euro destek sağlanacak. Destek sağlanan aydaki döviz kuruna göre de destek miktarı değişebilecek. Annelere sağlanacak desteğin süresi en fazla 32 ay olabilecek. Çocuk 36 aylık olana kadar maksimum 32 ay süreyle destekten yararlanılabilecek. Projeye başvurular yarın e-Devlet üzerinden yapılacak. 14:00 itibarıyla açılacak sisteme www.sgkegitimlibakici.org adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak başvurular yapılabilecek. Ön başvurular sistem üzerinden yapılacak ve başvuru sahiplerine kesin kayıt için randevular verilecek.
HANGİ ŞARTLARI SAĞLAMALARI GEREKİYOR?
Annelere destek için bazı şartlar var. O şartlar şunlar:
• İstanbul, Ankara, İzmir illerinde çocuğuyla birlikte aynı adreste ikamet etmesi,
• 4/a'lı, yani eski adıyla SSK'lı olarak, tam zamanlı bir işte çalışması,
• Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 aylık çocuğu bulunması,
• İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da MEB onaylı sertifikayla 0-36 ay arası çocuk bakımı eğitimi olan bakıcı istihdam etmesi.
İSTİHDAM EDİLECEK BAKICIDA ARANAN ŞARTLAR DA ŞÖYLE:
•18 yaşı doldurmuş olması,
• Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması,
• Anne ya da babayla birinci dereceden akraba olmaması,
• 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu İŞKUR, MYK, MEB onaylı belgeyle belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması,
• Projede anne olarak destek almıyor olması.