2021 senesine girer girmez Vodafone alıcıları yeni senede kendileri için sunulacak parasız internet paketlerini araştırmaya başladı. Yaşanan koronavirüs salgını ile beraber derslerin de uzaktan eğitime geçmesi insanların internet kullanım ölçülerinin 2 – 3 kat üzerine çıkmasına neden oldu. Vodafone bu zorlu günlerde tüm müşterilerinin yanlarında yer alarak bol GB'lı anlar sunmaya devam ediyor. Son zamanların en merak edilen konularından bir tanesi olan Vodafone bedava internet paketi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. İşte merak edilen Vodafone bedava internet paketi.. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Vodafone Yanımda uygulaması ile bedava 2 GB internet
Vodafone yanımda uygulamasını cihazlarına indiren aboneler için hafta içerisinde kullanabilecekleri 2 GB bedava internet sunuyor.
Bunun için faturalı ya da faturasız hat sahibi olmak da yetmiyor. Her hafta özel olarak verilen bu paketler için uygulamanın cihazlara indirilmesi yeterli olacak. Hem Windows işletim sistemine sahip cihazlar için indirme fırsatları sunulurken hem de İOS ve Android cihazlar için yanımda uygulaması indirilme fırsatları sunuluyor.
Vodafone bedava internet paketi sahibi olmak için her hafta abonelerin biri birinden farklı olarak verilen hediyeler için kendilerinden istenenleri yerine getirmesi gerekiyor. Böylece her hafta bir hafta boyunca geçerli olacak bedava 2 GB internet sahibi olma fırsatları da kendileri için gelecek.
Bedava internet kazanmak istiyorsanız tüm GSM operatörlerinin kampanyalarını tek tek takip etmeli özellikle kendi kullandığınız operatörün fırsatlarını her zaman değerlendirmelisiniz. Birden fazla operatör kullanıyorsanız bu konuda araştırmalarınız son derece sıkıntılı olabilir. Böyle durumlarda bedava internet kazanmak için sizlere tüm kampanyaları tek bir çatı altında sunan profesyonel platformlardan yararlanabilirsiniz. Bu platformların sunduğu hizmetler sayesinde hem son derece avantajlı olabilir hem de internet keyfinizi kesintisiz bir şekilde yaşama imkânı bulabilirsiniz.
Bedava İnternetçi platformu sizlere aradığınız bu hizmete en profesyonel şekilde sunan bir ortamdır. Yurtiçi ve yurtdışı tarifelerini de takip edebileceğiniz bu ortamda bedava internet koşullarını çok daha açıklayıcı bir şekilde bulabilir, kolayca bedava internet kampanyalarına kendinizi dâhil edebilirsiniz. Bedava internet avantajlarından yararlanmak isteyen kişiler Bedava İnternetçi platformunun 7/24 ziyaret edebilir ve kampanya bilgilerini inceleyebilir.