Vodafone Yanımda uygulaması ile bedava 2 GB internet

Vodafone yanımda uygulamasını cihazlarına indiren aboneler için hafta içerisinde kullanabilecekleri 2 GB bedava internet sunuyor.

Bunun için faturalı ya da faturasız hat sahibi olmak da yetmiyor. Her hafta özel olarak verilen bu paketler için uygulamanın cihazlara indirilmesi yeterli olacak. Hem Windows işletim sistemine sahip cihazlar için indirme fırsatları sunulurken hem de İOS ve Android cihazlar için yanımda uygulaması indirilme fırsatları sunuluyor.