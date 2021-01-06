Yürürlüğe girdi! Bankacılıkta yeni düzenleme! Artık o soruyu soramayacaklar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından geçtiğimiz yıl mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020 olarak belirlenen ancak koronavirüs salgının olumsuz etkileri yüzünden bazı maddeleri hariç yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 yılına çekilen Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yeni sistem ile kimlik doğrulama yöntemleri sil baştan değişti.

Elektronik bankacılık hizmetleri için bankalar müşterilerine birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması uygulayacak.