Renault, 2021 senesi ilk sıfır vasıta modellerinin güncel maliyet listesini açıkladı. Fransız otomotiv devi, 2021 model vasıta modellerini bayilere getirmek için son hazırlıklarını bitirmek ve yeni alıcıları ile buluşturmaya hazırlanıyor. Lakin bu süreçte 2020 model otomobil modellerinin satışlarına da devam ediyor. İşte İşte yeni Renault Clio, Clio Sport Tourer, Symbol, Megane HB, Megane Sedan, Kadjar ve Talisman 2021 maliyet listesi...
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RENAULT 2021 YILI OCAK AYI FİYAT LİSTESİ
İşte Renault'un 2021 Ocak ayı sıfır araba modellerinin güncel fiyat listesi;
2020 model Renault Clio yeni fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 185.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 209.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 179.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 195.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 211.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 219.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 211.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 227.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 288.900 TL
2020 model Renault Clio Sport Tourer yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.900 TL
2020 model Renault Symbol yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 145.900 TL
- Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 159.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 195.900 TL
2020 model Renault Megane Sedan yeni fiyat listesi
-Joy 1.3 TCe 140 bg: 202.900 ₺
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 288.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 281.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 305.900 ₺
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 301.900 ₺
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 319.900 ₺
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 316.900 ₺
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 356.900 ₺
2020 model Renault Kadjar yeni fiyat listesi
- Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 378.900 TL
2020 model Renault Talisman yeni fiyat listesi
- Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 465.900 TL
SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT!
Sıfır otomobil alırken herkesin otomobiller hakkında ortalama bir bilgisi vardır. Sizin hayalinizdeki otomobil veya eş dostun daha önce test ettiği veya daha önce kullandığı otomobiller olabilmektedir. Sıfır km otomobil alacağınızda kafanız normale göre daha fazla karışmış olacaktır. Çünkü araçları inceledikçe ve maliyet, performans gibi özellikleri irdeledikçe kararsızlığınız giderek artacaktır.
Gereksinimlerinizi belirleyin
Araba alırken ilk önce dikkat etmeniz gereken konu gereksinimdir. Yani arabayı ne için kullanacağınızdır. Arabayı zevk, kişisel kullanım için bir araba olabilir veya aile arabası daha geniş bir araba tercih edebilirsiniz. Ör: aile aracı arıyor iseniz aracın bagaj büyüklüğü, koltuk genişliği, bebek koltuğu, kamera gibi opsiyonlarını değerlendirebilir, spor bir araç tercih edecekseniz koltuk sayısı iç dizaynı, performans gibi kriterleri değerlendirebilir veya şehir içi kullanım üzerine bir araç düşünüyorsanız yakıt gibi kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Belirlediğiniz kriterler üzerine yoğunlaşarak boşa zaman kaybetmeden bu kriterlere uygun araçlara bakabilirsiniz.
Araştırmaktan kaçınmayın
Sıfır araba alımı ikinci el arabaya göre daha masraflıdır. Sektörde ikinci el araba ile ilgili araştırma çok fazla yapılırken benzer yoğunlukta bir araştırma da sıfır km araç için yapılması gerektiği konusu biraz daha göz ardı edilebilmektedir. İkinci el piyasasında aracın birkaç hasarı, boyanmış olması veya ağır kaza hasarının olduğu konusunda araştırmalar yapılır. Birden fazla tanınmış ustaya gidilir veya ekspertiz işlemi yapılır. Sıfır km araba içinde karşılaştırma arabanın daha sonra karşılaşıldığı arızasının olup olmadığı veya sıkça araba değiştiriyorsanız piyasada sık tercih edilen olması, aracı daha uyguna nasıl alabileceğiniz gibi durumlar araştırılabilir.