EVİN EKSPERTİZ DEĞERİNİN TAMAMINA KONUT KREDİSİ

Standart konut kredilerinde özel bankalar müşterilerin alacakları evin ekspertiz değerinin yüzde 80'îne kadar kredi sağlıyorlar. Devlet bankalarında bu oran ise pandemi sürecinde yapılan düzenleme ise yüzde 90 seviyesine çıkarıldı.

Bu düzenlemelere göre krediyle ev alacak vatandaşlar için yüzde 10 ve yüzde 20 oranlarında peşinat ödemesi yapıyorlar. Bu ödemeler 200 bin TL'lik bir ev için yüzde 10 oranında olduğunda 20 bin TL, yüzde 20 oranında olduğunda ise 40 bin TL peşinat ödemesi anlamına geliyor.