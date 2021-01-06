THY öğrencilere özel uçuş programı başlattı: 5 kıtada yüzlerce noktaya daha uygun fiyatlar

Bu kapsamda öğrenciler, 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapacakları uçuşların biletlerini 15 Şubat 2021 tarihine kadar satın alması halinde lansmana özel yüzde 20'ye varan indirimlerden faydalanabilecek. Bununla birlikte programa dahil olan öğrencilere ekstra hoşgeldin mili ve tüm uçuşlarında ilave mil avantajları da sunulacak. Programa katılan öğrencilerin seyahatleri öncesinde öğrenci kimlik ya da belgelerini Check-in esnasında havalimanındaki Türk Hava Yolları personeli ile paylaşmaları gerekiyor. Öğrenci programının tüm avantajları ve programa nasıl dâhil olunacağı hakkında detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ogrenci adresi ziyaret edilebilir."

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