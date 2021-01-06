Hakan Aran kimdir, kaç yaşında, nereli? İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir sorusu gündem oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevini bırakacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Adnan Bali'nin yerine kimin geleceği de merak konusu oldu. Öne çıkan isim ise İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran oldu. Peki Hakan Aran kimdir?