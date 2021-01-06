Sigara fiyatları güncel zamlı liste: 6 Ocak 2021 Rothmans, Camel, Marlboro, Muratti, Pall, Kent sigara fiyatları...

Sigara fiyatları güncel zamlı listesi ve 6 Ocak 2021 Rothmans, Camel, Marlboro, Muratti, Pall, Kent sigara fiyatları tiryakiler tarafından merakla sorgulanıyor. Tiryakiler sigara markalarının bu ay bir zam yapıp yapmacağını merak ediyor. Yeni yılda sigara fiyatlarında artış olup olmayacağını merak edenler konu hakkında yaşanan son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Aralık ayında Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Sigara zammı ile ilgili merak edilen tüm son dakika haberleri anında takvim.com.tr'de yer alıyor. Özellikle son olarak alkollü içkiler için zam yapılacağı duyurulmuştu. İşte 6 Ocak 2021 Rothmans, Camel, Marlboro, Muratti, Pall, Kent sigara fiyatlarında son durum

SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;