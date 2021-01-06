2021 yılının ilk günlerinde de kredi faiz oranlarında yeni gelişmeler ve yeni değişimler yaşanıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını incelemek istiyor. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları belli oldu. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, TEB kredi faiz oranları kaç oldu? İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum ve en uygun fırsatlar...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 6 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları: