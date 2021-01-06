2021 yılının ilk günlerinde de kredi faiz oranlarında yeni gelişmeler ve yeni değişimler yaşanıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını incelemek istiyor. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları belli oldu. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, TEB kredi faiz oranları kaç oldu? İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum ve en uygun fırsatlar...
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte 6 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları:
ING
İhtiyaç kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,34
Taşıt kredisi: 1,54
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.67
ZİRAAT BANKASI
Konut kredisi: 1.65
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
FİBABANKA
İhtiyaç kredisi: 1,49
Konut kredisi: 1,49
Taşıt kredisi: 1,65
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası)
Taşıt kredisi: 1.57
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
TEB
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.50
Konut kredisi: 1.49
AKBANK
Direkt kredi: 2.09
İhtiyaç kredisi: 2.0
Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
Konut kredisi: 1.39
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09