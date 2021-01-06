A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğuyla indirimler başlıyor. A101'de bu hafta indirimli ürünler arasında Samsung 40" Full HD TV, SABA 32" Uydu Alıcılı LED TV, Xiaomi Redmi 9 Akıllı Telefon, Kiwi Çubuk El Blenderı, Kiwi Mini Tost Makinesi, Aprilla Saç Kesme Makinesi, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Piranha Akıllı Saat ve GoSmart 10.000 mAh Powerbank dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte A101'de yılın ilk indirimli ürünlerinin listesi
A101 7 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU
Xiaomi Redmi 9 Akıllı Telefon
Kiwi Mini Tost Makinesi
Luminarc Tabak Çeşitleri
Sinbo Izgara Tava
Kadife Kaymaz Salon Halısı
Lisanslı Oyun Seti
ABC Botanics Yumuşatıcı 5 L
Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml
Çokça Dondurulmuş Bamya