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    • 06.01.2021 22:28
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    7 Ocak 2021 aktüel kataloğuyla indirimler başlıyor! A101'de bu hafta hangi ürünler var?

    Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesiyle hizmet veren marketlerin heyecanla beklenen 7 Ocak aktüel kataloğu ürünleri açıklandı. Yılın ilk indirimlerini satışa çıkaracak olan A101 marketlerde bu hafta birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı A101 7 Ocak 2021 kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Güncel katalog bilgilerine takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. A101 müşterilerinin yakından takip ettiği güncel kataloğun ilk sayfasında teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. İşte A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğu

    A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğuyla indirimler başlıyor!

    A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğuyla indirimler başlıyor. A101'de bu hafta indirimli ürünler arasında Samsung 40" Full HD TV, SABA 32" Uydu Alıcılı LED TV, Xiaomi Redmi 9 Akıllı Telefon, Kiwi Çubuk El Blenderı, Kiwi Mini Tost Makinesi, Aprilla Saç Kesme Makinesi, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Piranha Akıllı Saat ve GoSmart 10.000 mAh Powerbank dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte A101'de yılın ilk indirimli ürünlerinin listesi

    A101 7 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU

    Xiaomi Redmi 9 Akıllı Telefon

    Kiwi Mini Tost Makinesi

    Luminarc Tabak Çeşitleri

    Sinbo Izgara Tava

    Kadife Kaymaz Salon Halısı

    Lisanslı Oyun Seti

    ABC Botanics Yumuşatıcı 5 L

    Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml

    Çokça Dondurulmuş Bamya
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    Haberler Ekonomi A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğuyla indirimler başlıyor! A101'de bu hafta hangi ürünler var?