A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğuyla indirimler başlıyor. A101'de bu hafta indirimli ürünler arasında Samsung 40" Full HD TV, SABA 32" Uydu Alıcılı LED TV, Xiaomi Redmi 9 Akıllı Telefon, Kiwi Çubuk El Blenderı, Kiwi Mini Tost Makinesi, Aprilla Saç Kesme Makinesi, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Piranha Akıllı Saat ve GoSmart 10.000 mAh Powerbank dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte A101'de yılın ilk indirimli ürünlerinin listesi

A101 7 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU