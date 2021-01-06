SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye beklenen müjde verildi! Artık o para ödemeyecek!

Muhtelif gayrimenkul sahibi olan vatandaşlar 2021 senesinde emlak vergisi ödemesi yapacaklar. Gayrimenkulü bulunan her vatandaş emlak vergisi ödemesi yapmıyor. Emlak vergisi ödemelerinde bazı muafiyet durumları bulunmakta. Çoğu vatandaş emlak vergisi muafiyetini bilmedi için belediyeye her dönem vergi ödemesi yapıyor. Örneğin emlak vergisi ödemeyecek olan vatandaşlar arasında; "Gazi vatandaşlar, engelliler, Şehitlerin dul ve yetimleri, Hiçbir geliri olmayan ev hanımları, 18 yaşından büyük işsizler Sadece Türkiye'de Kurulu bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alanlar, 200 metrekareden küçük tek konut sahibi olanlar, Fazi kira ve benzeri ek geliri olmayanlar, " yer alıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...