Bankada toplu paranız varsa dikkat! Kontrol etmek için.. Banka hesaplarınızdaki para bir günde yok olabilir!

Banka hesaplarınızdaki para bir günde yok olabilir! Kredi, kredi kartı başta olmak üzere çeşitli borçları bulunan kişilerin banka hesapları tehlike altında bulunmaktadır. Borçlarını ödeyemeyen kişilerin banka hesaplarına e-haciz konması riski yer almaktadır. E haciz, yasal takibe giren maliye borçları, vergi borçları ve benzeri tüm devlet kurumlarına olan borçlar için uygulanmaktadır. Özel şirketlerin, bankaların ve şahısların haciz işlemleri e-haciz kapsamında değildir. Bu borçlu işlemlere normal haciz uygulanmaktadır. Şimdi, e haciz nedir? Haciz işlemleri genellikle, trafik cezası borçları, motorlu taşıt vergisi borçları, kira gelir vergisine bağlı borçlar ve maliye borçları gibi sebeplerden dolayı uygulanmaktadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
E-Haciz İşlemleri Nedir? Nasıl Uygulanır?
Vergi borçları başta olmak üzere buna benzer birçok borcun ödenmesi için sürekli ödemeler yapılması şartı bulunmaktadır. Borçlar düzenli ödenmediği takdirde borcu bulunan vatandaşların yasal takibe girmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Fakat, bankalar ile özel şirketler arasında e-haciz işlemlerinin uygulanması noktasında birtakım farklılıklar yer almaktadır. Bu noktada, elektronik haciz işlemlerinin normal haciz işlemlerine göre daha farklı olduğu bilinmektedir. Elektronik hacizde icra takip işlemleri; icra dairesi yerine vergi dairesinde gerçekleşmektedir. Bu yüzden, haciz işlemlerinin yapılması noktasında vatandaşlar için belirgin farklar yer almaktadır. E-haciz işlemlerinde normal haciz işlemlerinin tam aksine eve haciz memurunun gelmesi mümkün değildir.
E-haciz işlemlerinin uygulanmasının belirli prosedürleri bulunmaktadır. Devlet kurumlarının borçlu kişileri belirlemesinin ardından Maliye Bakanlığı tarafından ödenmemiş borçlar kapsamında mevcut hesaplar içerisinde yer alan haciz işlemleri; e-haciz uygulaması kapsamında yer almaktadır. Borçlu olan bireylerin borçlu oldukları tutarlara göre banka hesaplarına e-haciz işlemi uygulanmaktadır. Bir başka deyişle, borçlu bireyin banka hesabındaki paraya bloke konmaktadır. Ancak, haciz işlemlerine konu olan borçların 15 gün içerisinde ödenmesiyle beraber uygulanan icra işlemleri iptal olmaktadır. Buna ek olarak, borcun en az yüzde 20'sinin ödenmesi halinde borcun geri kalanı için taksitlendirme imkanı uygulanmaktadır.
E-Haciz Uygulaması Nedir?
E-haciz; elektronik haciz olarak geçmektedir. Günümüzde birçok kişinin devlete borcu bulunmaktadır. Bu borçların belirli zamanlarda ödenmemesi halinde borçlunun banka hesaplarına bloke konulmaktadır. Birçok kişinin kabusu olan elektronik haciz; borçlunun mevcut banka hesabındaki parayı kullanamaması olarak bilinmektedir. Borçlu kişinin banka ve maaş hesaplarına uygulanan blokenin kaldırılması için birtakım işlemler yapmak gerekir. E-haciz uygulamasının kapsamı oldukça geniştir. Para, altın, fon, hisse senedi gibi banka ortamında bulunan yatırımın bu vasıta ile el konulması anlamına gelmesinden dolayı önem taşımaktadır.
SADECE DEVLETE AİT BORÇLAR
E-devlet üzerinden yapılan haciz sorgulamaları, sadece maliye bakanlığını kapsamaktadır. Özel kurum borçları, banka borçları ve diğer borçlar e-haciz kapsamına girmez. Üzerinizde haciz olup olmadığını anlayabilmeniz için, banka hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Veya bankanızın müşteri hizmetlerini arayıp, bunu öğrenebilirsiniz. Özel haciz işlemleri, e-devlet üzerinden sorgulanamaz.
E-HACİZ NASIL KALDIRILIR?
E-haciz işlemi gerçekleşmeden önce bu süreci durdurmak için size bildirilen 7 günlük süre içinde ödeme yapabilir ya da borcunuzu taksitlendirebilirsiniz. Eğer banka hesabınızdaki mal varlığınıza haciz geldiyse banka ile anlaşarak taksitlendirme yapabilir ve bu şekilde haczi kaldırabilirsiniz. Herhangi bir ödeme yapmadığınız takdirde borcunuza istinaden haciz işlemi gerçekleştirilir. E-haciz uygulaması ile gayrimenkullere de haciz konulabilir.