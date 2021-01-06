Pasaport harçları 2021 | Pasaport ücretleri 2021 | Bordo, yeşil, gri, siyah pasaport fiyatı

Yeni yıl ile birlikte pasaport konusu da merak edilenler ve araştırılanlar arasında yer aldı. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Pasaport harçları 2021, Pasaport ücretleri 2021 sorgulamalarına başladı. Peki renkler ne anlama geliyor, fiyatlar da renklere göre değişiklik gösteriyor. Bordo, yeşil, gri, siyah pasaport fiyatı 2021 yılında ne kadar oldu? İşte tüm bilgiler…
PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.
PASAPORT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
Randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.
PASAPORT ÇEŞİTLERİ NELER?
1) Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte),
2) Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte),
3) Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte),
4) Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir.),
5) Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir.),
6) Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir.),
olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.
UMUMA MAHSUS PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER
*T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
*Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
*Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
*Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)
*Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
*Eki pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
PASAPORT HARCI NE KADAR?
Pasaport harçlarında, süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira, 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira alınacak.
BORDO PASAPORT FİYATI NEDİR?
Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 227,20 TL 180,00 TL 407,20 TL
1 Yıl 332,10 TL 180,00 TL 512,10 TL
2 Yıl 542,20 TL 180,00 TL 722,20 TL
3 Yıl 770,20 TL 180,00 TL 950,20 TL
3+ Yıl 1085,40 TL 180,00 TL 1265,40 TL
Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.
YEŞİL PASAPORT FİYATI NEDİR?
Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 227,20 TL 180,00 TL 407,20 TL
1 Yıl 332,10 TL 180,00 TL 512,10 TL
2 Yıl 542,20 TL 180,00 TL 722,20 TL
3 Yıl 770,20 TL 180,00 TL 950,20 TL
3+ Yıl 1085,40 TL 180,00 TL 1265,40 TL
Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.
GRİ PASAPORT FİYATI NEDİR?
Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 227,20 TL 180,00 TL 407,20 TL
1 Yıl 332,10 TL 180,00 TL 512,10 TL
2 Yıl 542,20 TL 180,00 TL 722,20 TL
3 Yıl 770,20 TL 180,00 TL 950,20 TL
3+ Yıl 1085,40 TL 180,00 TL 1265,40 TL
SİYAH PASAPORT FİYATI NEDİR?
Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 227,20 TL 180,00 TL 407,20 TL
1 Yıl 332,10 TL 180,00 TL 512,10 TL
2 Yıl 542,20 TL 180,00 TL 722,20 TL
3 Yıl 770,20 TL 180,00 TL 950,20 TL
3+ Yıl 1085,40 TL 180,00 TL 1265,40 TL