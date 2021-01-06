Pasaport harçları 2021 | Pasaport ücretleri 2021 | Bordo, yeşil, gri, siyah pasaport fiyatı

PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

PASAPORT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

PASAPORT ÇEŞİTLERİ NELER?

1) Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte),

2) Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte),

3) Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte),

4) Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir.),

5) Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir.),

6) Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir.),

olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.