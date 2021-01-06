Küresel piyasalarda gözler Fed tutanaklarında

Dünkü toplantı sonrası Rusya ve Kazakistan, gelecek 2 ay süresince petrol üretimlerini artıracağını belirtirken, Suudi Arabistan, şubat ve martta gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek petrol üretim kesintisi uygulayacağını duyurdu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji devi şirketlerin hisseleri ve bağlı fonları da destekledi.

ABD'de bu gelişmeler ve açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin aralıkta beklentileri aşarak 3,2 puan artışla 60,7'ye yükselmesi sonrası New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. ISM imalat endeksi, Ağustos 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşırken, 8 ay art arda artış göstererek ekonomik aktivitedeki genişlemenin sürdüğüne işaret etti.