Son haftalarda altın fiyatlarında inişli çıkışlı bir seyir gözlemlenirken güncel alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Küresel düzeydeki yeni kısıtlama önlemleriyle artan güvenli liman alımlarının desteğinde 1,945 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı ise 1,930 dolar düzeyine çekildi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi. İç piyasada gram altın 456 liraya, çeyrek altın 750 liraya, Cumhuriyet altını da 2,992 liraya geriledi. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?