A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Ocak 2021! A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren A101 marketler bu hafta yine dopdolu. Her Perşembe yayınlanan ve ilgiyle takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Ocak 2021 yayınlandı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Gıdadan temizliğe, teknolojik ürünlerden giyime, kişisel bakıma kadar pek çok ürünün yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.