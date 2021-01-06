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    • Ekonomi
    • 06.01.2021 10:17
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    • 06.01.2021 10:17
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    ! bu hafta yine dopdolu!

    Heyecanla ve merakla beklenen yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. En çok ziyaret edilen marketler zincirinde yine birbirinden güzel, çeşitli ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor. Peki de bu hafta neler var? Özellikle televizyon ve telefon kampanyaları ön plana çıkıyor. Güncel nu haberimizden inceleyerek stoklarla sınırlı ürünlerden alacaklarınızı önceden belirleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Ocak 2021! A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren A101 marketler bu hafta yine dopdolu. Her Perşembe yayınlanan ve ilgiyle takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Ocak 2021 yayınlandı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Gıdadan temizliğe, teknolojik ürünlerden giyime, kişisel bakıma kadar pek çok ürünün yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7 OCAK 2021

    Xiaomi Redmi 9 Akıllı Telefon

    Kiwi Mini Tost Makinesi

    Luminarc Tabak Çeşitleri

    Sinbo Izgara Tava

    Kadife Kaymaz Salon Halısı

    Lisanslı Oyun Seti

    ABC Botanics Yumuşatıcı 5 L

    Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml

    Çokça Dondurulmuş Bamya
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Ocak 2021! A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!