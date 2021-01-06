1.660 liraya kadar ödeniyor! Yüz binlerce kişi ayın ortalarından itibaren...

Her ay milyonlarca vatandaşa devlet tarafından çeşitli ödemeler ve destekler sağlanıyor. Ödemelerden birisi de evde bakım maaşları. Asgari ücretin artmasıyla birlikte evde bakım maaşlarında da artış yaşandı. Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her ay belirli tarihler arasında hesaplara ödeniyor. Yeni yılla birlikte ödemelerin yapılacağı tarihi merak eden yüz binlerce kişi araştırmalarına devam ediyor. Ödemenin yapılıp yapılmadığı ise SMS ya da e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

AYIN ORTALARINDA YATIRILMAYA BAŞLANIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor.