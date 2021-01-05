Zam oranı netleşti! Tamı tamına hesaplandı! SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri... En düşüğü 2 bin 536 lira.... Açıklanan enflasyon sayıyı ile birlikte hem tüm emeklilerin hem de misyondaki memurların alacakları zamlı ücretler de belirli oldu. Memurlar ile memur emeklileri 2021'in ilk yarısında ücretlerini yüzde 7.36 zamlı alacak. SGK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin yeni senedeki zam oranı da yüzde 8.36 olacak. Enflasyon sayıyı açıklandı beklenen emekli zamları da belirli oldu. Buna göre misyondaki memurlar ile memur emeklileri ocak ayında ücretlerini yüzde 7.36; SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de ücretlerini yüzde 8.36 zamlı alacak.