Tam 17 yıl sakladı! Parada bu detayı gören servet sahibi olur! Yıllarca cebimizde taşıdık anında fark edilmiyor

Bu parayı kendi maaşımdan aldım, ayırdım. Maaşımın belki de dörtte biri veya daha fazlası değere sahipti o gün için. Hiç harcamadım, o günden beridir de saklıyorum. Araştırmalarımda bu paranın 1992 basımı olduğunu ve 2009 yılında da tedavülden kalktığını öğrendim. Bu parada Atamız, başkomutanımızın sağ gözünden yaş geliyor. Bunu kimse yanlış anlamasın, başka yerlere çekilmesin. Ben burada paramızda bir hatalı basım olduğunu anlatmaya, dikkat çekmeye çalışıyorum. Türkiye'de tektik ve orijinaldir, sadece benim elimdedir. Ki o günden bu yana da benim elimde. Görmek isteyenler gelip bakabilirler. Yıllardır saklıyorum ama bunu artık gerçek değerini bulabilirsem satmak istiyorum" dedi.