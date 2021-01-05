Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP istihdam raporu ve fabrika siparişleri, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 ve 1.520 seviyelerinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.