Dünyada 2 milyona yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını sürecinde ekonomik anlamda pek çok destek sunuldu. Bu destekler için başvurular halen alınıyor ve ödemeler yapılmaya devam ediyor. Bugüne kadar milyonlarca hanenin biner lira ödemesi hesaplarına yatırıldı. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından başvurular 3. fazda da e-Devlet üzerinden alınmakta. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise bu bağlamda müracaatın nasıl ve hangi gün yapıldığını bilmek istiyor. Sosyal destek ödemelerine müracaat yapma bilgileri burada yer almaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

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