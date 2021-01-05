Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan binlerce kişi 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırmalar yapıyor. Bugün kapanışta gram altının satış fiyatı 7 lira, çeyrek altının satış fiyatı ise 11 lira artış gösterdi. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.090,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,53 yükselişle 466,00 liradan işlem gördü. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?