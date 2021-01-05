Son 2 ayın zirvesinde! 2021'e hızlı başladı ve durmuyor! Gram altın fiyatları hız kesmiyor!

ABD'de iki siyasi partinin de bütçe açıklarını azaltmaya niyetinin olmadığının altını çizen banka, modern para politikası taraftarlarının da bu endişeleri artırdığını belirtti. Raporda, belki de bundan dolayı merkez bankalarının son iki senedir net altın alıcısı konumuna geldiği vurgulanıyor.

JPMorgan son olarak, "Eğer altın rallisinin daha başında olduğumuza inanıyorsanız hazırlıklı olmanız gerekli. Yanlış zamanda altına yapılan yatırımı tersine döndürmesi nesiller sürebilir." diyor.