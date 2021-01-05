Son 2 ayın zirvesinde! 2021'e hızlı başladı ve durmuyor! Gram altın fiyatları hız kesmiyor!

Altın fiyatları son günlerdeki tırmanışını hızlandırıyor. Altının ons fiyatı ve gram altın fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Altının ons fiyatı son 2 ayın zirvesine çıktı. Gram altın 2020 yılını 456 liradan kapatmıştı ve 2021 yılının ilk günlerinde artış trendi sürüyor. Ekonomistlere göre koronavirüs mutasyonunun yarattığı endişeler altın fiyatlarındaki artışın sebeplerinden birisi oldu. Peki gram altın fiyatları ne kadar?
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
ABC Bullion Küresel Genel Müdürü Nicholas Frappell, altın fiyatlarının nasıl yükseldiğini değerlendirerek, altın fiyatlarının yüksek enflasyon ve düşük reel faiz getirileri nedeniyle yükseldiğini düşündüğünü belirtti.
Frappell açıklamasına "Piyasalar yakın zamanda bir sıkılaşma hamlesi geleceğini düşünmüyor ve altın da reel faiz oranları düşük olduğu zaman genelde yükselir." diyerek devam etti.
Altın fiyatlarının ralli yapacağını ve şu an henüz rallinin başında olduğunu belirten JPMorgan yayımladığı notta altın yatırımcısını sevindirdi. altın yatırımcılarına güzel haberi veren JPMorgan, yaptığı bir araştırma raporunda, altının ralli yapmaya başladığı zaman çok fazla yükseldiğini vurgulayarak, altın rallisinin henüz başında olabileceğimizi belirtti. JPMorgan tarafından yayımlanan 2021 piyasa görünümü raporunda, altın fiyatlarının yükseliş beklentisi vurgulanarak, "Altının olağandışı yükselişinin daha başında olabiliriz." dendi.
JPMorgan açıklamasında, 1970'lerde altın standardının kaldırılmasıyla birlikte altın fiyatlarında uzun dönmeli bir ralli yaşandığını fakat sonrasın 20 yıla yakın değerli metalin fiyatının yatay seyrettiğini belirten banka, 2000-2012 arasında fiyatların yeniden yükselişe geçtiğinin altını çiziyor.
Sonrasında altının düşük bir performans ile yatay seyrettiğine değinen JPMorgan artık bunun tersine dönmeye başladığını söylüyor.
ABD'de iki siyasi partinin de bütçe açıklarını azaltmaya niyetinin olmadığının altını çizen banka, modern para politikası taraftarlarının da bu endişeleri artırdığını belirtti. Raporda, belki de bundan dolayı merkez bankalarının son iki senedir net altın alıcısı konumuna geldiği vurgulanıyor.
JPMorgan son olarak, "Eğer altın rallisinin daha başında olduğumuza inanıyorsanız hazırlıklı olmanız gerekli. Yanlış zamanda altına yapılan yatırımı tersine döndürmesi nesiller sürebilir." diyor.
DOLAR ZAYIFLADIKÇA ALTIN YÜKSELİYOR
Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onur Can Bal altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Kasım ayında aşı çalışmalarının ons altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, "Risk iştahının toparlanma kaydetmesi ve ABD'de teşvik paketi gelişmelerinin etkisiyle doların küresel çapta değer kaybettiği görülürken, dolardaki değer kayıpları ons altın fiyatlarını destekledi." dedi.
Aşı haberlerinden kaynaklanan iyimserliğin risk iştahını desteklemesiyle birlikte doların zayıflığının ons altın fiyatlarını yükselteceğini belirten Bal, mutasyona uğramış koronavirüse değinerek, "Tedbirlerdeki sıkılaşmanın devam etmesi ve ekonomik toparlanmadaki güç kaybı güvenli liman talebini zaman zaman artırabilecektir." dedi. Bal açıklamasına şöyle devam etti;
"Aşı kaynaklı gelişmeler, salgın endişeleri, ekonomik verilerin seyri ve gerek merkez bankaları gerekse hükümetlerden gelebilecek destek hamleleri yakından takip edilecek olup, kısa vadede ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün de alıcılı seyrini sürdürerek 1900 dolar üzerinde 1934 dolarlı seviyelerden işlem gören ons altında yukarı yönlü hareketlerin devamında 1955 – 1965 dolar aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. Bu bölge üzerinde alıcılı seyrin devam edebileceği ons altında 1990 dolar ve 2016 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 2000 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması orta vadeli yükselişler açısından önem taşımaktadır. Gelişmelere bağlı olarak ons altında geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 5 günlük üssel ortalama (1905 dolar) ve psikolojik olarak öneme sahip olan 1900 dolar seviyeleri ilk önemli desteklerdir. Yükselişlerin devamlılığı açısından 1900 dolar üzerinde tutunmanın korunması önem taşırken, bu seviye altında kâr satışları hız kazanabilir. Bu durumda 1885 dolar ile 100 ve 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1868 dolar ile 1814 dolar seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Ekonomide yeni döneme ilişkin verilen güçlü mesajlar, TCMB'den gelen güçlü faiz artırımı ve normalleşme adımları Türk Lirası başta olmak üzere TL varlıkları destekleyen temel gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. TCMB'nin aralık ayında da faiz artırımına devam etmesi ve enflasyonla mücadele konusundaki kararlı mesajları Türk Lirası'nda pozitif fiyatlamanın sürmesine imkân tanıyor. Yurt içinde TCMB'ye ve yeni ekonomiye yönetimine olan güven korunurken, yurt içinde olumlu havanın devamlılığı ilerleyen süreçte başta Türk Lirası olmak üzere gram altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Yurt içinde atılabilecek reform adımları ve dış ilişkilerdeki seyir fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.
Kasım ayında yaşanan sert düşüşlerin ardından gram altın aralık ayında bir miktar toparlanma görüldü. Aralık ayı içerisinde ons altındaki yükselişler gram altın fiyatlarını desteklerken, kurdaki geri çekilmenin devam etmesi gram altın üzerinde baskı oluşturdu. TCMB'ye yönelik beklentiler ve faiz artırım kararıyla gram altın fiyatlarında aralık ayının son bölümünde yeniden düşüşler görüldü. Dolar/TL kuru ve ons altındaki fiyatlamalar gram altın üzerinde belirleyici olacaktır. Mevcut durumda 100 günlük üssel ortalaması (458,50 TL) paralelinde işlem gören gram altında ortalama üzerinde 50 günlük üssel ortalama (463,97 TL) direnç olarak izlenebilir. 50 günlük üssel ortalama üzerinde tutunma sağlanacak olursa alımlar hız kazanabilir. Bu durumda üzerinde 477,50 – 484,80 ve 496,40 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise ilk destek 455 TL seviyesinde bulunurken, bu seviye altında 446,35 ve 441,54 TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 441,54 TL altında 200 günlük üssel ortalama (429,22 TL) gündeme gelebilir." dedi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 462,4 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde 463,8 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 462,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 749 lira, Cumhuriyet altını da 3.066 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.941 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, ABD'de gözlerin bugün Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimlerine çevrildiğini, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere başta olmak üzere alınan sıkı tedbirlere karşın New York Borsası'nın Çinli telekom şirketlerinin kottan çıkarılmayacağını bildirmesiyle varlık fiyatlarında yön arayışının hakim olduğunu söyledi.
ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.