İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.506,89 puana taşıdı.