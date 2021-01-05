Törende konuşan İsmail Yılmaz, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile SGK alacakları için de yapılandırma imkanı getirildiğini hatırlattı.

Yapılandırmanın kapsamının oldukça geniş tutularak, 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait neredeyse tüm alacakların yapılandırma kapsamına alındığını belirten Yılmaz, 30 Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılandırma için son başvuru tarihini 1 Şubat'a, ilk taksitin son ödeme tarihini ise 31 Mart'a ertelediğini anımsattı.