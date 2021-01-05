Kredi faizinde 1.39 müjdesi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, Garanti BBVA, Akbank oranları kaç oldu?

2021 yılı gelip çattı. Yeni yılla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatları resmi internet siteleri üzerinden vatandaşlarla paylaştı. Kredi çekmeyi düşünenler bu bağlam güncel faiz oranları hakkında bilgi edinerek bankaya ona göre gitmek istiyor. Yenilenen faiz oranlarına göre en uygun krediyi veren banka belli oldu. Haberimizin içerisinde Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, Garanti BBVA, Akbank oranlarına detaylı bir şekilde yer verdik.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 5 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları: