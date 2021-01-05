Zam oranı netleşti! Tamı tamına hesaplandı! Milyonlarca memur ve emekli 2021 zammını bekliyordu. Sayılar netleşti. Zam alacak herkes kendi ücretinin ne kadar yükseleceğini araştırmaya başladı. Memura yüzde 7.36 emekçiye yüzde 8.36 zam yapıldı. Peki kimin ücreti ne kadar çoğalacak? Tek tek hesaplandı. SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin ücretleri ne kadar değişecek?

Emekliler ile görevdeki memurlar ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.