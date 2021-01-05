2021 Ocak kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Pandemi döneminde birçok işletme kısa çalışma düzenine başvurmuş ve işçileri kısa çalışma sistemine almıştı. Her ay devlet tarafından kısa çalışma ödenekleri de yatırılıyor. 2021 yılının ilk günlerinde bu ödeneğin ne zaman yatırılacağına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5 Ocak 2021 tarihinde Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşlarının hesaplara yatacağı bildirildi.
IBAN bilgisi olmayan ya da eksik bilgisi bulunan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." dedi.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI
Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.
Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ödenek için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik ve e-Devlet şifrenizi girerek rahatlıkla başvuru yapabilirsiniz.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 31 Aralık 2020 olarak uygulanacağı belirtildi.
Bu karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı kararında, 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödemelerinde 4447 sayılı Kanun'un ek 2. maddesinin beşinci fıkrası hükmünün uygulanmış kabul edileceği kaydedildi.
KİMLER, NASIL YARARLANACAK?
* 30 Haziran tarihi, 31 Aralık tarihine uzatıldı.
* Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular 1 Aralık, yani dün itibariyle başladı.
* 30 Haziran'a kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri ödenek hakkından yararlanırken yeni kararla, 31 Aralık tarihine kadar tüm işyerleri kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek ve çalışanları için ödenek alabilecek.
* İşe yeni girmiş çalışanlar da kısa çalışma ödeneği alacak.
* 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri hem bu dönemdeki çalışanları için hem de bu dönem sonrası ilave çalışanları için de kısa çalışma ödeneği alabilecek.
* Önceden kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri kısa çalışmadan yararlanmak için yeni bir başvuru yapmayacak, önceki başvurusundaki çalışan kişi sayısı kadar kısa çalışmadan yeniden yararlanacak. Ancak bu dönemde yeni işe aldığı kişiler varsa bunlar için başvuru yapacak.
* Daha önce kısa çalışmaya hiç başvurmamış işyerleri 1 Aralık itibariyle İŞKUR'a başvurabilecek ve k