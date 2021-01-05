

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 85 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 41 milyar dolar düşüşle 854.77 milyar dolara gerilerken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 164 milyar dolarlık düşüşle 180 milyar dolara indi.

Toplam 8,172 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,276 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

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EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİ

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Birim Fiyat($) Günlük(%) Haftalık(%) Piyasa hacmi($)

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Bitcoin 31,332.51 -5.44 18.24 585,082,186,315

Ethereum 1,027.04 -2.17 45.44 117,399,664,558

Tether 1.00 -0.24 0.13 21,816,813,771

XRP 0.23 -0.58 2.40 10,499,081,930

Litecoin 150.69 -7.38 18.85 9,982,005,445

Polkadot 9.37 -10.53 43.69 8,406,895,771

Bitcoin Cas 404.34 -6.02 16.35 7,521,063,837

Cardano 0.21 -2.25 18.96 6,716,671,733

Binance Coin 39.75 -3.81 2.85 5,749,496,802

Chainlink 13.47 -6.45 10.31 5,377,925,053

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Bittrt Araştırma'nın analizinde, Bitcoin'in "Financial Times'ın kapağında" olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi:

"Bitcoin'in piyasa değeri, 3 Ocak'ta 34,000 doları geçmesiyle 638 milyar dolarlara çıktı ve bu haliyle Alibaba'yı geçti. Tesla ile Bitcoin arasındaki fark ise kapandı. Zirvede olan isim ise 2 trilyon 255 milyar dolarla Apple.