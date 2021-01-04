Gram, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? 4 Ocak Kapalıçarşı anlık altın ve bilezik fiyatları

Yeni yılın ilk işlem gününde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel alış satış fiyat listesi hakkında sorgulatmalar yapıyor. Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Altın piyasasında, en düşük 453 bin 700 lirayı, en yüksek ise 458 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 454 bin liradan tamamladı. İşte gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?