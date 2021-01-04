Gram, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? 4 Ocak Kapalıçarşı anlık altın ve bilezik fiyatları

Yeni yılın ilk işlem gününde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel alış satış fiyat listesi hakkında sorgulatmalar yapıyor. Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Altın piyasasında, en düşük 453 bin 700 lirayı, en yüksek ise 458 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 454 bin liradan tamamladı. İşte gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|453,80
|454,00
|458,80
|459,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.990,00
|3.011,00
|3.024,00
|3.045,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|414,00
|418,00
|419,00
|423,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.923,00
|2.943,00
|2.955,00
|2.975,00
|Yarım Ziynet
|1.461,00
|1.471,00
|1.478,00
|1.488,00
|Çeyrek Ziynet
|731,00
|736,00
|739,00
|744,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 459,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 744,00 lira, Cumhuriyet altını 3.045,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 459,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 454 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 453 bin 700 lirayı, en yüksek ise 458 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 454 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 6 milyon 696 bin 627,04 lira, işlem miktarı ise 2.195,63 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 26 milyon 526 bin 837,73 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.934,15 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.934,15 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 artışla 454 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3550 lira, satışta 7,3845 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4142 lira, satışta 7,4439 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2277, sterlin/dolar paritesi 1,3578, dolar/yen paritesi de 103,16 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,72 kazançla 51,93 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,940 DOLARI AŞTI, PETROL DÜŞTÜ
Küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle tırmanışını sürdüren amtının ons fiyatı 1,940 doları da aşarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi gelen açıklamaların etkisiyle 53.33 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, yeni kısıtlamaların etkisiyle 52 dolara döndü.
OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Bakanlar Ortak İzleme Komitesi'nin (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) toplantısı bugün düzenleniyor. OPEC+ Aralık ayındaki toplantısında Ocak'tan itibaren petrol üretimini günlük 500,000 varil artırma kararını almıştı. Bugünkü toplantıdan Şubat üretim düzeyine ilişkin karar bekleniyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.68 artışla 52.07 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.06 artışla 48.63 dolar,
- altın yüzde 2.25 artışla 1,940.30 dolar,
- gümüş yüzde 4.02 artışla 27.45 dolar,
- bakır yüzde 0.84 düşüşle 7,753.50 dolar,
- platin yüzde 5.01 artışla 1,124.49 dolar,
- paladyum yüzde 0.13 düşüşle 2,452.86 dolar düzeyindeydi.
Troy Kıymetli Madenler'in bülteninde, kıymitli madenlerin "kazançlı bir yılı geride bıraktığıkları"nın altı çizilerek, şöyle denildi:
"Zorlu geçen bir yılın ardından geçtiğimiz haftayla beraber 2020 yılı tamamlanarak, yeni yıla başlamış bulunuyoruz. ABD'nin İranlı komutanı vurmasından, Başkan Trump'ın azil tartışmasına, ABD-Çin ticaret anlaşmasından, Brexit sürecine derken bir de üstüne üstelik Virüs salgının yaşanmasıyla piyasalar oldukça hareketli bir yılı geride bıraktı. Yılın neredeyse tamamına yayılmış olan virüse dair gelişmeler piyasaların odağındaydı. Pandeminin gölgesinde yön bulmaya çalışan piyasalar, merkez bankası ve hükümetlerin desteklemesiyle pozitif bir yılı geride bıraktı. Altın da 2075 dolar/ons seviyesinde rekor tazeleyerek, pozitifliğiyle öne çıktı. 1517 dolar/onstan başladığı yılı, 1898 dolar/onstan tamamlayan altın yılı yüzde 25 kazançla tamamlamış oldu.
"Gümüş ise yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.
"Platin açısından pozitif bir yıl geride kalmış olsa da, kazancı diğer kıymetli madenlere kıyasla düşük kaldı. 1083 dolar/ons seviyesine kadar uzanan platin, son dört yılın en yüksek seviyesini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. 1073 dolar/onstan yılı tamamlayan platin önceki yıla kıyasla yüzde 11 kazancı hanesine yazarak yılı tamamladı.
"Paladyum rekor seviyeler kaydederek başladığı 2020 yılını rekorla tamamlayamasa da, diğer kıymetliler gibi yılı yeşilde kapatmayı başardı. Yılı 2445 dolar/ons seviyesinden tamamlayan paladyum önceki yıla kıyasla hanesine yüzde 25 kazanç yazdığı bir yılı geride bıraktı."