Hisarcıklıoğlu, bunun, kazan-kazan anlayışının bir örneği olduğunu, yine bu kartın üyelerine başka indirim ve avantajlı kampanyalar da sunduğunu söyledi.

Halkbank'ın güzel bir jest daha yaparak bu kredi kartına, TOBB'un logosunu da eklettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Meclisimizin tüm üyeleri, Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek. Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, KOBİ'lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak. Düşen finansman maliyetleri, KOBİ'leri yatırım ve üretim için teşvik edecek. KOBİ'lerin ve dolayısıyla ülkemizin finansal istikrarı güçlenecek." ifadelerini kullandı.