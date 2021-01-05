Euro, dolar ve sterlindeki son durum ve döviz kurlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4230 liradan, avro 9,1120 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3670 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0580 lira olmuştu. Peki,
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
STERLİN
ALIŞ(TL) 10,0681
SATIŞ(TL) 10,0789
ALTININ KİLOGRAMI 463 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 459 bin lirayı, en yüksek ise 463 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 463 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 59 milyon 879 bin 745,44 lira, işlem miktarı ise 6.700,34 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 73 milyon 459 bin 810,94 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 artışla 402,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazancıyla 13.751 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artışla 6.598 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 5.590 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 8.109 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,01 artarak 22.317 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,16 üzerinde 1,2270 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'de gözlerin bugün Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimlerine çevrildiğini ve artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alınan sıkı tedbirlerin, küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden olduğunu belirtti.
Bugün, ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik verilerinin takip edileceğini ifade eden Analistler, Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları kaynaklı endişelerle karışık bir seyir izlendi.
Dünya genelinde artan Kovid-19 vaka sayısının neden olduğu endişelerle birçok ülkede tedbirler yeniden sıkılaştırılırken, Japon Başbakanı Yoshihide Suga da Tokyo ve çevresi için olağanüstü hal ilanına perşembe günü karar verileceğini bildirdi.
Bu gelişmenin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalarak 27.159 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 102,9 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.524 puan sınırına ulaşarak Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, kapanışa yakın yüzde 0,6 artışla 3.520 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi de 2.985 puanla tarihi zirvesini test etmesinin ardından yüzde 1,30 artışla 2.984 puan seviyelerinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 48.151 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 27.552 puanda seyrediyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Pazartesi günü yapılan toplantısından, Şubat ayı için üretim düzeyine ilişkin bir karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları geriledi. Brent 51 doların altını gördükten sonra bu düzeyin hemen üzerine dönerken, Batı Teksas hampatrolünün varil fiyatı da 47 dolar düzeyine indi. OPEC+ grubunun Aralık ayındaki toplantısında Ocak'tan itibaren petrol üretimini günlük 500,000 varil artırma kararını alınmıştı.
Küresel düzeydeki kapanmaların artması ve alınan yeni kısıtlama önlemleriyle 1,945 doların üzerine yükselen altın da 1,940 doların altına çekildi.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.67 artışla 51.01 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.86 artışla 47.81 dolar,
- altın yüzde 0.20 düşüşle 1,939.96 dolar,
- gümüş yüzde 0.03 düşüşle 27.26 dolar,
- bakır yüzde 1.32 artışla 7,856.00 dolar,
- platin yüzde 0.42 düşüşle 1,065.58 dolar,
- paladyum yüzde 0.13 artışla 2,385.44 dolar düzeyindeydi.