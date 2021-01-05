Adnan Bali kimdir? Adnan Bali istifa mı etti? İş Bankası Genel Müdür Adnan Bali ismi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Uzun yıllar boyunca bankanın genel müdürlüğünü yürüten Bali, 35 yıldır yönetim kurulu üyeliğinde bulunuyordu. Bali'den boşalan Genel Müdürlük koltuğuna Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın oturması bekleniyor.
ADNAN BALİ YERİNE KİM GELECEK?
İş Bankası'nda Bali'den boşalan Genel Müdürlük koltuğuna Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın oturması bekleniyor. Bali'nin görev geldiğinde 138.4 milyar lira olan aktif büyüklüğü, 2020'nin eylül sonunda 364.3 milyar liraya ulaştı.
ADNAN BALİ İSTİFA MI ETTİ?
Türkiye İş Bankası'nda 1 Nisan 2011 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevinde bulunan Adnan Bali, bayrağı devrediyor. İş Bankası'nda 35 yılını tamamlayan Bali'nin yönetim kurul üyeliği devam edecek.
ADNAN BALİ KİMDİR?
Adnan Bali 1962 yılında İslahiye, Gaziantep'te doğdu. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulundu. Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yaptı ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır.Bali, yaklaşık 10 yıldır İŞ Bankası'nda görev yapıyordu.