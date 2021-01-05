Altın piyasasında, en düşük 459 bin lirayı, en yüksek ise 463 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 463 bin liradan tamamladı.
İŞLEM MİKTARI İSE 6.700,34 KİLOGRAM
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 59 milyon 879 bin 745,44 lira, işlem miktarı ise 6.700,34 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 73 milyon 459 bin 810,94 lira oldu.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|454.000,00
|1.932,10
|En Düşük
|459.000,00
|1.930,00
|En Yüksek
|463.000,00
|1.946,25
|Kapanış
|463.000,00
|1.942,55
|Ağırlıklı Ortalama
|459.749,53
|1.940,70
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.059.879.745,44
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|6.700,34
|Toplam İşlem Adedi
|64