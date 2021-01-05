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    • Ekonomi
    • 05.01.2021 17:33
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    • 05.01.2021 17:33
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    piyasasında son durum! ne kadar oldu? Kilogram fiyatı...

    'nda (KMKTP) standart ın kilogramı önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 463 bin liraya yükseldi. İşte haberin detayları ve piyasasında son durum...

    Altın piyasasında son durum! Kilogram fiyatı...



    Altın piyasasında, en düşük 459 bin lirayı, en yüksek ise 463 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 463 bin liradan tamamladı.



    İŞLEM MİKTARI İSE 6.700,34 KİLOGRAM
    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 59 milyon 879 bin 745,44 lira, işlem miktarı ise 6.700,34 kilogram oldu.



    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 73 milyon 459 bin 810,94 lira oldu.



    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
    Önceki Kapanış 454.000,00 1.932,10
    En Düşük 459.000,00 1.930,00
    En Yüksek 463.000,00 1.946,25
    Kapanış 463.000,00 1.942,55
    Ağırlıklı Ortalama 459.749,53 1.940,70
    Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.059.879.745,44
    Toplam İşlem Miktarı (Kg) 6.700,34
    Toplam İşlem Adedi 64
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    Haberler Ekonomi Altın piyasasında son durum! Altın ne kadar oldu? Kilogram fiyatı...