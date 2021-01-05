"Hele hele sizin kişisel bilgilerinizi toplamaya çalışırken sizden kredi kartı, banka hesap numarası gibi bilgilerinizi isteyen web sayfalarına veya dolandırıcılık içerikli kısa mesajlara, elektronik postalara vatandaşlarımız itibar etmemelidir. Böyle bir uygulama yoktur. Burada uygulama e-Nabız'dan ve 184 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Sistemi'nden yapılacaktır. Yani sizlere aşıyla ilgili bir kısa mesaj gelmesi veya elektronik posta gelmesi söz konusu değildir.

Zaten şu anda da ülkemizde aşılama başlamış değildir. Eğer size böyle bir mesaj veya elektronik posta gelirse bunun şüpheli olduğunu göz önünde bulundurmalısınız ve kesinlikle bu mesajlardaki bağlantıya tıklayarak kişisel bilgilerinizi vermemelisiniz. Kimlik bilgileriniz olabilir, banka hesap numaralarınız olabilir, kredi kartı bilgileriniz olabilir, bunları kesinlikle paylaşmamalısınız. Sağlık Bakanlığı sizden banka hesap numaranızı, kredi kartı numaranızı kesinlikle talep etmez. Ülkemize gelen inaktive virüs aşısının vatandaşlarımıza ücretsiz olarak yapılacağını zaten daha önce Sağlık Bakanımız duyurmuştu. Bu inaktive aşılar için bir ücret talep edilmesi şu an için söz konusu değildir. Bu aşıları ücretli biçimde yapacağını birileri size mesaj veya elektronik posta yoluyla iletiyorsa çok büyük olasılıkla dolandırıcıdır."