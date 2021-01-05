



"Cumhuriyetçiler Georgia seçimlerinde iki koltuktan birini almaları halinde, ABD Senatosu'nda çoğunluklarını korumuş olacaklar. Bu durumda yeni başkan Joe Biden'in politikalarını hayata geçirmesinin zorlaşması bekleniyor.

"Bu koşullarda MSCI Dünya endeksi yüzde 0.7 düşerken, MSCI GOÜ endeksi yüzde 1.0 primle günü kapattı. Altın güvenli liman talebiyle yüzde 2.4 yükseldi ve 1,942 dolar seviyesine geldi. Brent petrol ise günü yüzde 1.4 gerilemeyle 51 doların biraz üzerinde kapattı.

"Bugün yurtiçinde TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu ile reel efektif döviz kuru takip edilecek. Yurtdışı piyasalarda ise ABD'den gelecek ISM imalat PMI verisi ile Almanya perakende satışlar verisi izlenecek. Ayrıca Georgia seçimlerine ilişkin gelişmeler piyasalar üzerinde belirleyici olacak.

"Aralık'ta tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) piyasanın ve bizim beklentilerimizin üzerinde aylık yüzde 1.25 seviyesinde artarken, 2020 yıl sonu enflasyonu yüzde 14.6 olarak gerçekleşti.



"Hizmet kalemleri enflasyonundaki ılımlı seyir ve giyim grubu fiyatlarındaki düşüşe karşın döviz kurlarının gecikmeli etkileri ile gıda ve ulaştırma fiyatlarındaki yüksek artışların bu sonuçlarda etkili olduğu görüldü.

"Aralık ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri döviz kurlarındaki artışın gecikmeli etkilerinden, emtia fiyatlarındaki artıştan ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmadan kaynaklandı.