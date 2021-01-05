Araç muayeneleri bu yıl 189,98 lira ile 503,86 lira arasında değişen ücretlerle yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.