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    • 05.01.2021 10:59
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    Araç sahipleri dikkat! muayene ücretleri ne kadar oldu? Araç muayene randevusu nasıl alınır?

    Son dakika haberi...Motorlu taşıtların kara yollarında güvenli ve sağlıklı biçimde seyretmesi için belirli sürelerle Trafik Muayene İstasyonları'na gitmesi gerekiyor. Araçların muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi gereğince zorunlu olan, trafiğe çıkan motorlu ya da motorsuz taşıtların yolcu ve trafik güvenliliğine uygun nitelikleri taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir. Peki, Araç muayene ücreti ne kadar oldu? Araç muayene randevusu nasıl alınır? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    Araç sahipleri dikkat! 2021 muayene ücretleri belli oldu!

    Araç muayeneleri bu yıl 189,98 lira ile 503,86 lira arasında değişen ücretlerle yapılacak.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.

    Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

    Buna göre, KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.

    ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Araç muayene randevusu almak isteyenler, TÜVTÜRK'ün internet sitesi üzerinden ücretsiz randevu bölümünü doldurarak başvuru yapmaları gerekiyor. Araç sahiplerinden, Plaka No, Ruhsat Seri ve No ile şehir gibi bilgiler istenecektir.

    Verilen bilgiler sonucunda istenilen gün ve saatte araç muayene randevusu oluşturulabilir. Randevularında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, site içerisindeki aynı bölümden bilgilerini güncelleyebilir.

    ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ
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    Haberler Ekonomi Araç sahipleri dikkat! 2021 muayene ücretleri ne kadar oldu? Araç muayene randevusu nasıl alınır?