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    • Ekonomi
    • 05.01.2021 12:03
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    • 05.01.2021 12:03
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    Araç sahipleri dikkat... 2021 ne kadar? Araç grubuna göre muayene ücretleri!

    ne kadar 2021 yılında cevabı merak edilen sorulardan birisi oldu. nin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni yıl için yayınlanan listeye göre; otobüs, kamyon, çekici, tanker, otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçların ne kadar olacağı merak ediliyor. Araçların muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi gereğince zorunlu olan, trafiğe çıkan motorlu ya da motorsuz taşıtların yolcu ve trafik güvenliliğine uygun nitelikleri taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir.

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    2021 araç muayene ücreti ne kadar? Araç grubuna göre muayene ücretleri!

    2021 araç muayene ücreti ne kadar? Araç grubuna göre muayene ücretleri araç sahiplerinin merak ettiği konulardan birisi oldu. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Bu artışın ardından araç muayene ücretlerinin ne kadar olduğu ise arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki 2021 araç muayene ücreti ne kadar? İşte ücret listesi...

    ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 189,98 lira ila 503,86 liraya yükseldi.

    Edinilen bilgiye göre; Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

    Buna göre, KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.

    Araç grubuna göre 2021'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle (Türk lirası):

    Araç Grubu

    Eski ücret

    Yeni ücret (KDV dahil)

    Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler

    462,56
    503,86

    Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork

    342,2

    372,88

    Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet

    174,64

    189,98

    ARAÇ MUAYENE PERİYODLARI

    Araç muayenesinin yapılmasına engel her hangi bir husus tespit edildiğinde muayene işlemi yapılmaz.

    Hususi/Resmi Otomobiller ve Her Türlü Römorkları
    İlk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmelidir (M1G sınıfındaki hususi ya da resmi arazi taşıtları da bu grupta yer alır).

    Lastik Tekerlekli Traktör (LTT)
    İlk üç yaş ve sonrası her üç yılda bir muayene edilmelidir.

    Diğer Motorlu Araçlar ve Her Türlü Römorkları
    İlk bir yaş ve sonrası yılda bir muayene edilmelidir. (Taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar bu gruba dâhildir.)

    İki veya Üç Tekerlekli Araçlar ve Her Türlü Römorkları
    İlk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmelidir.
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    Haberler Ekonomi Araç sahipleri dikkat... 2021 araç muayene ücreti ne kadar? Araç grubuna göre muayene ücretleri!