ARAÇ MUAYENE PERİYODLARI

Araç muayenesinin yapılmasına engel her hangi bir husus tespit edildiğinde muayene işlemi yapılmaz.

Hususi/Resmi Otomobiller ve Her Türlü Römorkları

İlk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmelidir (M1G sınıfındaki hususi ya da resmi arazi taşıtları da bu grupta yer alır).

Lastik Tekerlekli Traktör (LTT)

İlk üç yaş ve sonrası her üç yılda bir muayene edilmelidir.