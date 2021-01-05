2021 araç muayene ücreti ne kadar? Araç grubuna göre muayene ücretleri araç sahiplerinin merak ettiği konulardan birisi oldu. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Bu artışın ardından araç muayene ücretlerinin ne kadar olduğu ise arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki 2021 araç muayene ücreti ne kadar? İşte ücret listesi...
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?
Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 189,98 lira ila 503,86 liraya yükseldi.
Edinilen bilgiye göre; Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
Buna göre, KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.
Araç grubuna göre 2021'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle (Türk lirası):
Araç Grubu
Eski ücret
Yeni ücret (KDV dahil)
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler
462,56
503,86
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork
342,2
372,88
Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet
174,64
189,98
ARAÇ MUAYENE PERİYODLARI
Araç muayenesinin yapılmasına engel her hangi bir husus tespit edildiğinde muayene işlemi yapılmaz.
Hususi/Resmi Otomobiller ve Her Türlü Römorkları
İlk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmelidir (M1G sınıfındaki hususi ya da resmi arazi taşıtları da bu grupta yer alır).
Lastik Tekerlekli Traktör (LTT)
İlk üç yaş ve sonrası her üç yılda bir muayene edilmelidir.
Diğer Motorlu Araçlar ve Her Türlü Römorkları
İlk bir yaş ve sonrası yılda bir muayene edilmelidir. (Taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar bu gruba dâhildir.)
İki veya Üç Tekerlekli Araçlar ve Her Türlü Römorkları
İlk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmelidir.